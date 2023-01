Mondovì, dal Comune incentivi per chi riqualifica le facciate nel centro storico

Anche per il 2023 coloro che vorranno riqualificare le facciate degli edifici del centro storico, potranno usufruire di appositi incentivi messi a disposizione dal Comune di Mondovì.

Due in particolare le modalità di supporto individuate dall’Amministrazione, in continuità con quanto già stabilito nella scorsa consigliatura: da un lato lo stanziamento a bilancio sull’apposito capitolo (cfr. “Contributi per piano colore O.U.”) di 30.000 euro a disposizione degli utenti, la cui erogazione sarà disciplinata dal Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 23/01/2017; dall’altro il mantenimento, anche per l’anno in corso, dell’esenzione dal pagamento del Canone Patrimoniale di concessione per occupazioni con cantieri finalizzati a lavori di riqualificazione degli edifici che prevedano anche il recupero e la tinteggiatura delle facciate.

«Due provvedimenti piccoli, ma significativi - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e degli assessori all’Edilizia Privata ed al Bilancio, Francesca Bertazzoli e Alberto Rabbia -, che testimoniano l’importanza che fin dal primo momento abbiamo voluto riservare al centro storico, la cui riqualificazione non può prescindere da una costruttiva collaborazione tra pubblico e privato».