Al Teatro Toselli di Cuneo lo spettacolo di Lucia Calamaro "Smarrimento"

Mercoledì 25 gennaio alle ore 21 al civico Teatro Toselli di Cuneo va in scena lo spettacolo "Smarrimento" scritto e diretto da Lucia Calamaro per e con Lucia Mascino.

Sul palco una scrittrice in crisi, alle prese con i suoi personaggi e i tanti incipit a cui non riesce a dar seguito. Delicata, sensibile, attenta a ogni sfumatura, l’attrice si muove tra i soggetti dei suoi potenziali romanzi che risvegliano le tante questioni esistenziali e professionali sospese.

Biglietti disponibili. Per costi e modalità di acquisto (anche on line) consultare la pagina: https://www.comune.cuneo.it/cultura/teatro/abbonamenti-e-biglietti.html Sono inoltre in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalle 16, al botteghino del teatro (via teatro Toselli 9) . Al botteghino del teatro è anche possibile acquistare i biglietti con 18app e Carta Docente.