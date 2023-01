A Savigliano fine settimana di celebrazioni per il patrono San Sebastiano

Savigliano ricorda San Sebastiano, uno dei due patroni, insieme alla Madonna della Sanità. La ricorrenza sarà celebrata sabato 21 e domenica 22 gennaio.

Il sabato – alle 21, presso la Crusà Neira di piazza Misericordia – andrà in scena la “Serata in onore di San Sebastiano”. Si terrà una conferenza a cura del prof. Paolo Cozzo dell'Università di Torino sul tema “Il saviglianese Mons. Luigi Nazari di Calabiana oppositore di Cavour”. Sarà protagonista anche la musica: il trio musicale “Tre per te” (Daniela Quaglia, soprano, Pinny Gaggero, pianoforte, e Marco Abbadessa, chitarra) proporrà “Il suono delle emozioni”.

Alla serata, presentata da Alberto Tibaudi, seguirà il rinfresco offerto dalla Proloco di Savigliano.

Domenica 22 gennaio spazio all'aspetto religioso. Alle 10.30, celebrazione della Messa solenne in onore di San Sebastiano presso la chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, dove è presente un altare dedicato al santo.

Alle 11.30, in piazza Cesare Battisti, festeggiamenti per la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, con la benedizione degli animali. A cura dell'Arciconfraternita della Pietà.