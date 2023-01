Leon 3 anni mix Amstaff e Pitbull, carattere allegro e esuberante cerca casa. Adora fare lunghe passeggiate, giocare ed è molto affettuoso. No altri cani maschi in famiglia, mentre con le femmine si comporta come un tenerone.

Leon si trova a Cuneo, adozione con preaffido.

E’ previsto un supporto con educatore cinofilo specializzato per seguire l’inserimento del cane nella nuova famiglia.

Per informazioni e conoscere Leon Daniela - Diamogli una zampa Onlus - 333 3791486