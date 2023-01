Liliana Chiapello: "Una sorresa essere la Castellana 2023 del Carnevale di Saluzzo. Ma che felicità!"

"Felice di questa esperienza che sto per iniziare, felice di indossare i panni della Signora del Carnevale di Saluzzo.

E’ stata una sorpresa assoluta, non me lo aspettavo" – commenta Liliana Chiapello, la castellana del 95° Carnevale della città, saluzzese doc, sposata con Domenico Beccaria della Beccaria di Scarnafigi e mamma di tre figli.

"Quando è arrivata la proposta all’inizio ero un po’ titubante, temendo di non essere all’altezza del ruolo di una maschera femminile che fin da piccola ho considerato una figura istituzionale della città e che mi incuteva riverenza. E’ sempre stata una figura affascinante e un po’ il sogno di tutte le bambine, vestire il suo abito. Ma dopo la titubanza ha vinto l’entusiasmo di buttarmi in questa avventura di festa carnevalesca (sempre descritta come esperienza bellissima dalle precedenti castellane) e accompagnata dal gruppo delle maschere, in primis da Ciaferlin, Aurelio Seimandi (riconfermatissimo nel ruolo) che considero un grande animatore della manifestazione".

Non ancora resi noti i nomi delle due Damigelle e dei due Ciaferlinot che comporranno il quadro delle maschere ufficiali della città.

La nuova castellana, la 70°, riceverà l’investitura sabato 11 febbraio alle 17 con la prima uscita pubblica sul balcone del palazzo comunale, dopo il “passaggio di consegne” da parte della castellana 2022 Manuela Tosello Lingua, insegnante di scienze motorie e sportive al Soleri Bertoni di Saluzzo.

"Fin da piccola vedevo le sfilate dei carri in centro - racconta la nuova Castellana- ed entravo nel clima del Carnevale di cui mio padre Giuseppe, era un grande fan ed animatore della festa parrocchiale nel salone della chiesa di San Bernardino, la mia parrocchia d’infanzia".

Mamma di Eleonora, Vittorio e Tommaso, li segue nelle loro attività scolastiche ed extrascolastiche, tra le quali quelle sportive agli onori della cronaca di Tommaso, medaglia di bronzo, con la squadra dell’Ippica saluzzese al Campionato mondiale di Horseball riservato ai pony, categoria U16, che si è tenuto in Normandia, nell’agosto scorso.

I tre figli sono riusciti a mantenrere il segreto della candidatura e scelta della loro mamma a Signora del Carnevale, facendo che il nome non fosse di dominio pubblico, prima dell'annuncio ufficiale da parte della Fondazione Bertoni, ente organizzatore della manifestazione.

L’abito della nuova castellana sarà realizzato "ad personam" da Bruna Couture dello show room di via del Seminario, come ogni anno offerto dai commercianti dell’ Ascom Saluzzo e Zona.