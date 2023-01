Prevista neve: ecco le misure che metterà in campo il comune di Mondovì

Il previsto accumulo nevoso, fra domani (lunedì 23) e dopodomani (martedì 24), è calcolato in 10/20 cm a Mondovì mentre pare essere maggiore nelle vallate circostanti." - dichiara il Vicesindaco della città di Mondovì, Gabriele Campora . - " Domani, in collaborazione con l'assessore all'Istruzione Francesca Bertazzoli e di concerto con i Dirigenti degli Istituti scolastici cittadini, verrà valutata l'ipotetica chiusura delle scuole, o sospensione delle lezioni, per la giornata di martedì 24 gennaio".

"Il Comando di Polizia Locale, - conclude il vicesindaco. - in sinergia con il Dipartimento Lavori Pubblici e Patrimonio, valuterà domani le condizioni di alcune strade comunali ove lo sgombero neve potrebbe rivelarsi più difficoltoso quali ad esempio via Tortora, via Carboneri e via Soresi al fine della eventuale assunzione di una ordinanza che vieti il transito agli automezzi sprovvisti di catene o gomme da neve. Medesima valutazione verrà effettuata rispetto agli autoarticolati in caso di chiusura dell'autostrada".