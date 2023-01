Commosso cordoglio nel Saluzzese per la morte di Marinella Marengo Pairotti, moglie del presidente Selghis Spa

Cordoglio a Saluzzo per la morte di Marinella Marengo in Pairotti, ex dirigente della Selghis Calcestruzzi Spa, moglie del presidente Francesco Pairotti.

Aveva 66 anni, una grave malattia l’ha strappata alla vita in breve tempo.

Persona volitiva, era apprezzata nel mondo industriale e dell’edilizia per la capacità nell’azienda di famiglia, della quale ne era un pilastro, creata nel 1961 a Villanova Solaro dal suocero Luigi Pairotti, suo grande mentore. Azienda specializzata nell’estrazione e lavorazione di ghiaia e sabbie dove lavorava con il marito, la cognata, i figli e i nipoti.

Aveva fatto parte del precedente Cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, presieduto da Gianni Rabbia ed era conosciuta da tanti per la personalità solare e generosa, sempre elegante e disponibile. Amava la montagna, lo sci e dedicava tutto il suo tempo libero alla famiglia e alle amate nipoti.

Lascia il marito Francesco, i figli Alberto con Kenya, Giovanna con Luca, i nipoti Carlotta, Giorgia e Nina, la la mamma Teresina, il fratello Domenico con Flavia, la cognata Caterina, i nipoti, i cugini e parenti tutti.

Il rosario sarà recitato stasera martedì 24 gennaio alle 19, presso la Chiesa Parrocchiale di San Bernardino di Saluzzo.

I funerali avranno luogo domani mercoledì 25 gennaio alle 15 nella Parrocchia San Bernardino di Saluzzo, partendo dalla Casa Funeraria Calosso di via San Nicola 22 a Saluzzo alle 14,40.