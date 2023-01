Savigliano, nuovo laboratorio al Cravetta-Marconi per l’indirizzo Sistema Moda

Nell’anno scolastico in corso, dopo un’attenta e accurata analisi dei percorsi scolastici presenti sul territorio, l’Istituto “Cravetta-Marconi”, ha inaugurato, con una classe prima il nuovo indirizzo Tecnico denominato “Sistema moda”.

Il corso è finalizzato alla formazione di figure operanti nelle aziende del settore del comparto della produzione tessile e dell’abbigliamento e, per poter valorizzare queste competenze, è necessario sviluppare un percorso che affini il talento creativo e al contempo le conoscenze tecnico-pratiche necessarie in questo ambito. L’istituto è già dotato di laboratori informatici che, con software specifici, consentirà agli studenti di sviluppare la progettualità; quello che mancava è un laboratorio per realizzare gli elaborati progettati. Da oggi, grazie a un contributo della Fondazione CRS di Savigliano è stato allestito un laboratorio ad hoc, pensato anche dal punto di vista estetico e illuminotecnico, dotato di: macchine da cucire, tagliacuci, tavoli per modelli, manichini e vari strumenti manuali. Si sono quindi poste compiutamente le basi per sviluppare concretamente il nuovo percorso scolastico ed è stata apposta una targa, con la denominazione del laboratorio, con impresso il logo della Fondazione CRS che ha contribuito alla sua realizzazione.