Castelmagno Dop, re dei formaggi e del nuovo show cooking di Campagna Amica

Tipicità locali ed emozioni a tavola sono la cifra degli show cooking di Coldiretti Campagna Amica, che tornano all’Open Baladin Cuneo con un nuovo appuntamento dedicato a uno dei formaggi erborinati più rinomati d’Italia, il Castelmagno DOP, custode di tradizioni e saperi della valle Grana che si tramandano da secoli, tant’è che le prime forme furono prodotte già nel XII secolo.

Dopo la “regina” delle carni, la bovina Piemontese, protagonista dell’ultimo show cooking, non poteva che presentarsi a corte il “re”, questa volta dei formaggi, che verrà presentato e degustato domani, giovedì 26 gennaio, a partire dalle ore 18.

Ottenuto da latte vaccino crudo, il Castelmagno DOP – il cui disciplinare di produzione si estende su un territorio ben delimitato, comprendente i Comuni di Castelmagno, Monterosso Grana e Pradleves – ha un sapore delicato e fine nelle forme fresche, che diventa sempre più saporito e piccante man mano che si procede col grado di stagionatura, influenzato dalle essenze aromatiche che profumano le erbe dei pascoli.

Ma cosa lo rende tanto speciale? E come esaltarlo al meglio in cucina? Chi pensa di conoscere già molto bene le caratteristiche gli utilizzi ai fornelli di questo formaggio, resterà piacevolmente sorpreso.

Chef e studenti dell’Istituto Alberghiero di Dronero proporranno stuzzicanti piatti, frutto di un’attenta ricerca, a base di Castelmagno DOP, da assaporare in abbinamento ad assaggi di birre agricole Baladin. Nel frattempo, tutte ma proprio tutte le peculiarità del Castelmagno saranno svelate dal produttore Davide Fiandino di Monterosso Grana.

Chi fosse interessato a replicare a casa le ricette a base di Castelmagno DOP o gustarlo in purezza, potrà acquistarlo, nell’ambito del circuito Campagna Amica, presso il caseificio della Cooperativa Produttori Alta Valle Grana a Pradleves.

“Il marchio Campagna Amica – ricorda la Responsabile provinciale Elisa Rebuffo – abbraccia tante produzioni ampiamente conosciute dai cultori del gusto. Gli show cooking sono l’occasione giusta per scoprirne storia e curiosità, per apprezzare da vicino il valore del cibo, espressione del vero Made in Cuneo, ma anche per far luce su realtà agricole di eccellenza e sul lavoro quotidiano dei nostri produttori con cui i consumatori possono instaurare un rapporto diretto di fiducia”.

Appuntamento, dunque, per giovedì 26 gennaio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).