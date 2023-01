Nella scuola Primaria di Vignolo è nata la "Stanza delle Meraviglie"

Sabato 21 gennaio, in mattinata, presso la Scuola Primaria di Vignolo, è stata inaugurata la Stanza delle Meraviglie, uno speciale ambiente di cui gli alunni di tutto l’IC Cervasca potranno beneficiare nel tempo, godendo di attraenti suggestioni percettive portatrici di benessere.

Oltre alla popolazione, curiosa e numerosa, hanno presenziato la Dirigente Scolastica Cristina Bersani, le Referenti al Sostegno e all’Inclusione, i docenti di ogni ordine e grado, alunni e famiglie, il Sindaco di Vignolo Danilo Bernardi, il Vicesindaco di Cervasca Massimo Parola in rappresentanza del Sindaco Enzo Garnerone, il formatore del metodo Snoezelen Prof. Pietro Rinaldi (Cooperativa Sociale Insieme a voi) e il Consigliere Generale della Fondazione CRC Dott. Maurizio Risso.

Il ‘taglio del nastro’ per celebrare l’apertura della stanza è avvenuto per mano del Sindaco dei ragazzi dell’IC Cervasca Filippo Parola, che, con l’autorità conquistata a seguito di una reale e seria elezione, ha agito con responsabilità e trasporto in rappresentanza dei bambini e dei ragazzi che potranno utilizzare questo ambiente privilegiato.

Tra gli ospiti d’onore, essenziale la presenza di Rita Giordano, docente a riposo che, fin dal passato, si è attivata credendo fortemente nell’esigenza di una stanza multisensoriale per stimolare la percezione e gratificare gli alunni tramite una strumentazione specifica all’interno di uno spazio privilegiato, accogliente e dal forte coinvolgimento emotivo.

Rilevante, inoltre, la partecipazione delle docenti Lorella Fantino (Referente all’inclusione per l’Istituto) e Ilenia Giraudo (Funzione strumentale inclusione per l’Infanzia e Referente Rete CAA) che hanno operato concretamente nel tempo per la realizzazione del progetto.

La Stanza delle Meraviglie è stata finanziata grazie ai fondi del Progetto Nuova Didattica 2020 della Fondazione CRC, che ha permesso l’acquisto della costosa strumentazione specifica per l’arredo dell’ambiente, ma anche un percorso di formazione sul metodo Snoezelen per i docenti promosso dalla Cooperativa Sociale ONLUS Insieme a voi. Importanti, inoltre, il supporto economico e la disponibilità del Comune di Vignolo che ha operato in forma celere per portare a termine i lavori di riordino e di ammodernamento degli ambienti della scuola primaria, al fine di accogliere questo speciale spazio ludico formativo.

La stanza è stata dedicata a due ex alunni, prematuramente scomparsi, dell’Istituto Comprensivo di Cervasca: Jasmine Roque e Federico Mina. Le loro mamme, presenti alla cerimonia, hanno offerto testimonianze ricche di sensibilità, impreziosendo il momento inaugurale con ricordi e riflessioni toccanti.

Anche le famiglie Roque e Mina hanno contribuito concretamente alla nascita della speciale stanza, con una donazione significativa per onorare il ricordo dei propri figli e, al tempo stesso, per regalare ‘sogni’ e ‘meraviglie’ ad altri bambini e ragazzi.

I due giovani sono stati ricordati tramite le parole delle madri, ma anche attraverso la lettura di pagine scelte tratte da due testi ad essi dedicati: la Storia di Fefu, opera inedita letta dalla giovane studentessa e attrice teatrale bovesana Silvia Satta e La Piccola Principessa, storia di Jasmine scritta personalmente dalla madre Corinne Roque (Edizioni Ass. Primalpe Costanzo Martini, con illustrazioni di V. Bellone e M. Cerato).

La speciale camera ludica costituirà una notevole risorsa per l’intero istituto scolastico, in quanto luogo di contenimento affettivo e di formazione che permetterà agli alunni di vivere esperienze ricche di stimoli sensoriali, grazie ad una strumentazione che offre luci, suoni ed effetti tattili utili a creare suggestioni che incrementano percezione, benessere interiore e apertura del sé agli altri.