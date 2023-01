A Mondovì torna in scena la commedia "Un destino dispettoso"

In una casa dell'alta borghesia londinese di fine '800 vivono il professor Iggins, originale scienziato e il suo amico ,il dottor Mortimer.

Una commedia degli equivoci dove non mancheranno i colpi di scena!

Lo spettacolo andrà in scena il 1° febbraio al cinema-teatro "Bertola" di Mondovì in via Annunziata 1, ore 21.