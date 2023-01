A Casteldelfino arrivano 103 mila euro dal Pnrr per la digitalizzazione

Terzo finanziamento sul PNRR, di recente acquisizione, per il Comune di Casteldelfino che pare voler continuare su questa linea portando a casa ben 103.139 euro ripartiti in 79.992 euro per la Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” e 23.147 euro per la Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche digitali".

I primi due finanziamenti erano stati rispettivamente di 33.917 euro il primo a settembre e il secondo a dicembre scorso di 47.427 euro.

La misura “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici” finanziato per 79.992 euro è il nuovo modello per i siti dei Comuni che non solo favorisce il rispetto delle normative vigenti ma anticipa anche alcuni standard a livello europeo di trasparenza. Il modello si pone lo scopo di promuovere la digitalizzazione, migliorare l'esperienza dei Cittadini e tiene inoltre in considerazione le necessità di tutti sia dei cittadini, sia degli enti, che sono i veri e propri utilizzatori del modello.

Per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, l’obiettivo è di mettere a loro disposizione una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, accessibili e con flussi di servizio quanto più uniformi e trasparenti. Il finanziamento ottenuto prevede, oltre il sito internet (pacchetto cittadino informativo) anche l’installazione di quattro servizi ritenuti più opportuni per il Comune di Casteldelfino quali la richiesta di accesso agli atti, la richiesta di occupazione suolo pubblico, il pagamento dell’IMU e il pagamento del canone idrico.

La "Piattaforma Notifiche digitali”, finanziata per 23.147 euro, invece, servirà per inviare le notifiche degli atti in modalità digitale e verrà gestita da pagoPA. Per i recapiti delle notifiche digitali ai cittadini verranno usate l’appIO o la posta certificata. I cittadini riceveranno un avviso con un’email o un sms e potranno accedere all’atto notificato direttamente dal proprio dispositivo, in qualsiasi luogo e momento. Questo permetterà di ridurre i tempi di recapito, risparmiare sui costi di notificazione e scaricare e archiviare gli atti in digitale. Sarà comunque possibile continuare ad affidarsi ai metodi tradizionali di notifica e ricezione nel caso il destinatario non sia dotato di appIO o pec., in questo caso la piattaforma assicurerà l’invio delle comunicazioni anche in formato cartaceo presso punti fisici avvalendosi delle Poste. L’iniziativa prevede l’adesione a due attività di notifica: le notifiche violazioni al Codice della Strada e le notifiche Riscossione Tributi (con pagamento).

Il primo cittadino di Casteldelfino Domenico Amorisco dichiara in proposito: “Sono dati e cifre di difficile comprensione per la maggior parte della gente che non si occupa di digitalizzazione ma si tratta di soldi veri che arrivano nelle casse comunali, ad oggi, complessivamente 184.483 euro che poi bisogna spendere a beneficio dei servizi verso i cittadini in un momento di transizione digitale per loro quasi sconosciuto perché hanno attività molto diverse da svolgere per sopravvivere in montagna. Un sentito ringraziamento, pertanto, all’Ufficio comunale per la Transizione digitale, nominato a marzo dalla Giunta di Casteldelfino negli unici due dipendenti dell’area amministrativa a farne parte con il conferimento della responsabilità del servizio all’istruttore amministrativo Barra Sabrina per aver curato i complessi iter procedurali per ottenere i finanziamenti assegnati”.