A Mondovì le targhette della memoria per Andrea Sella Camilla e Luigi Tomatis [FOTO]

Due nuove targhe della memoria a Mondovì da questa mattina, venerdì 27 gennaio, si aggiungono al percorso del ricordo che da anni viene proposto in città.

In via Vasco la targhetta ricorda Andrea Sella Camilla, nato a Mondovì il 27 maggio 1914, di professione falegname, morto in Germania a seguito di bombardamento l'11 dicembre 1944, a Offenbach sul Meno. Era residente a Mondovì nel rione Piazza, dapprima in via Vasco, al n. 22, e poi sempre in via Vasco, al n. 10, Presso questa seconda sede verrà collocata la targhetta della memoria a lui dedicata. Rivestì la carica di Caporalmaggiore 14° reggimento Genio 103° comparto telegrafisti.