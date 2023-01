Addio a Carlo Tecco, 87 anni, storico carrozziere di Vignolo

Vignolo piange Carlo Tecco, storico carrozziere. Aveva 87 anni ed è mancato ieri sera, giovedì 26 gennaio, dopo una breve malattia. Era ricoverato all'Istituto climatico di Robilante.

L'8 dicembre scorso la scomparsa dell'amata moglie Irma Barberis, dopo una vita passata insieme.

Si erano sposati ventenni e, nel lontano aprile 1957, avevano fondato la carrozzeria Tecco a Vignolo, attività oggi portata avanti dal figlio Claudio, in via Cervasca. Era molto conosciuto nell'ambiente in quanto maestro di molti dei carrozzieri attualmente operanti in zona, che nel tempo avevano lavorato come apprendisti presso la sua officina.

Carlo Tecco aveva poi una grande passione per i conigli di razza gigante, che allevava a livello amatoriale. Aveva partecipato a diverse mostre e vinto premi e medaglie europee.

Lascia i tre figli Carla, Alessandra e Claudio e gli adorati nipoti Alisa con Fabrizio, Lorenzo, Eleonora Desirèe, Francesco, Serena, Tommaso.

I funerali saranno celebrati sabato 28 gennaio alle 10.30 presso la parrocchia di Vignolo dove questa sera, venerdì 27 gennaio alle 19, verrà recitato il rosario.