Cristina Prandi è la nuova rettrice dell'Università di Torino, la prima donna nella storia

Con 1.538 voti contro 1.135, Cristina Prandi è stata eletta come prossima Rettrice dell'Università di Torino. La professoressa di chimica organica ha superato il minimo di 1.411 voti necessari e succederà a Stefano Geuna dal 1° ottobre 2025. Le schede bianche sono state 145,6 in una votazione dall'affluenza altissima, grazie anche al voto completamente digitale. Ha votato quasi il 98% dei professori ordinari e il 93% degli associati, il 91,4% dei ricercatori e delle ricercatrici. Il personale tecnico amministrativo, con un voto che valeva 0,2 su 1 rispetto agli altri, ha votato l'81% degli aventi diritto mentre per i rappresentanti degli studenti hanno votato soltanto 214 su 323 eletti, pari al 66%.



DA VICE-GEUNA A PRIMA RETTRICE DONNA

Prandi ha ricoperto il ruolo di vicerettrice alla ricerca scientifica sotto il rettore uscente Stefano Geuna, sottolineando una scelta di continuità da parte dell'Università, quando Caterina si era posto in rottura con la precedente amministrazione.

"C'è stata un'altissima affluenza alle urne - ha commentato Geuna - segno di un ateneo vivo, vitale, che vuol partecipare. Un bellissimo momento di democrazia, un bellissimo momento per l'ateneo. A parte essere la prima rettrice donna, la professoressa Prandi la conosco bene. Abbiamo lavorato insieme per tutti questi anni, mi complimento con l'ateneo per questa scelta. Sarà una bravissima Rettrice, saprà circondarsi di persone di altissimo profilo a partire dal professor Cuniberti e agli altri vice rettori e vice rettrici che sceglieranno".