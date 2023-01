Rinnovato il direttivo di AISPA, Serena Gasco eletta presidente

La scorsa settimana si è rinnovato il Consiglio Direttivo di A.I.S.P.A (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni): il nuovo Presidente è Serena Gasco, 34 anni, di Vicoforte, che subentra a Lucio Riba, fondatore ed in carica dal 2010, al quale è stata conferita la nomina di Presidente Onorario. Al fianco della giovane Gasco troviamo: il Vice Presidente Alessandro Oliva (Borgo San Dalmazzo), il Tesoriere Luciano Monaco (Cuneo), il Segretario Franco Sereno (Cuneo), Enrico Agnese (Cuneo), Valeria Marrone (Valdieri) e Mara Rebuffatti (Roccabruna).

Un cambio della guardia che fa intendere un'importante svolta nella storia dell'Associazione, sia dal punto di vista del cambio generazionale che di "genere".

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata riposta dai soci e dai colleghi del Direttivo" afferma la neo Presidente Gasco "AISPA è e sarà di supporto agli enti locali: non solo dovremo continuare a ricercare approfondimenti sui temi cari agli amministratori e garantire tutto il sostegno possibile per la risoluzione di problematiche più "vicine" ad essi, ma anche puntare alla sopravvivenza degli enti stessi. E questa va cercata nei ragazzi, negli adolescenti, che occorre siano sensibilizzati sul mondo amministrativo e tanto più informati sulla sua struttura e organizzazione. Forse è questa la sfida più grande che ci aspetta".