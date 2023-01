Detenevano una testa di stambecco: padre e figlio condannati

Padre e figlio della Valle Stura sono stati condannati dal tribunale di Cuneo perché nel 2021 detenevano una testa di stambecco. L'animale era stato abbattuto dal giovane.

Ciò che la Procura di Cuneo ha contestato, in concorso, è stata la violazione della legge quadro n. 157/1992 in materia di protezione della fauna selvatica che, tra le varie disposizioni, prevede sanzioni penali per chiunque abbatte, cattura e detiene alcuni esemplari di specie protette, tra cui proprio lo stambecco.

Il giudice ha dunque condannato i due imputati sia al pagamento di 500 euro di multa ciascuno che a 2 mesi di arresto.