Tappa a Borgo per Elly Schlein, in visita al Memoriale della Deportazione e a Memo4345 [FOTO]

Elly Schlein, in tour in Piemonte per promuovere la sua candidatura alla segreteria nazionale del Partito Democratico in vista delle Primarie, prima della tappa nel capoluogo si è fermata, assieme all'onorevole borgarina Chiara Gribaudo, a visitare il Memoriale della Deportazione e Memo4345.

Accolta dalla sindaca Roberta Robbione assieme all'assessora Michela Galvagno, la Schlein si è fermata a rendere omaggio alla storia e alla memoria di quei luoghi così drammaticamente simbolici non solo per Borgo San Dalmazzo ma per tutto il Cuneese.

Un momento di commozione e riflessione, all'indomani della Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio. La visita è stata fortemente voluta da Chiara Gribaudo, che oggi accompagnerà la Schlein in tutte le tappe del tour, iniziato a Cuneo per chiudersi a Torino.

“È importante che il tour di Elly sia partito dal Memoriale. Partire da qui, significa anche custodire la memoria di don Raimondo Viale, prete partigiano riconosciuto qui e in Israele per il suo impegno contro la guerra e il nazifascismo. La nostra memoria, le nostre radici, sono l'unico modo per costruire un partito che guarda al futuro - ha dichiarato Chiara Gribaudo, responsabile comitato per Elly Schlein - Memoria significa anche non accettare i lager di oggi, quelli libici. Ho scelto Elly perché sono certa che con lei errori come quelli fatti con la Libia non avverranno più".