Si è spento a Fossano Giacomo Bogetti, fondatore dell'omonima azienda di impianti elettrici

Lutto a Fossano per la scomparsa di Giacomo Bogetti, fondatore negli anni '80 della "Bogetti Impianti" di via Fontanili a Fossano. L'uomo si è spento oggi, domenica 29 gennaio, per le complicanze di un male incurabile.

Classe 1949, oltre che per la sua attività artigianale, nella città degli Acaja era attivo e conosciuto per i diversi impegni di volontario: partecipó per diverso tempo alle attività parrocchiali dello Spirito Santo, legate ai soggiorni della casa di Strepeis, della quale si occupò anche mettendo a disposizione la propria competenza tecnica, ma fu soprattutto, con lo pseudonimo di "Aquila", uno degli arcieri del Palio per il Borgo Nuovo, uno sport che ha praticato con grande passione anche al di là della manifestazione simbolo di Fossano.

Così lo ricorda in queste ore la Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna: "É venuto a mancare Giacomo Bogetti, una colonna del tiro di campagna con l’arco. Ci stringiamo con affetto alla famiglia per la perdita del caro papà. Vola alto!"

Giacomo Bogetti lascia la moglie Graziella e i figlio Gian Carlo - con Tamara - e Diego - con Nadia -, suoi stretti collaboratori in azienda e spesso coinvolti dal padre nelle proprie attività extra-lavorative. Lascia inoltre i nipoti Francesco e Filippo, Enea, Gaia e Diego.

Le esequie saranno celebrare martedì 31 gennaio alle ore 15 pressa la parrocchiale dello Spirito Santo, dove lunedì 30 alle ore 19 verrà recitato il rosario in suo suffragio.