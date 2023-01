Il grido delle mamme: "Non lasciateci sole!"

Stasera alle 21 Quarta Parete, la trasmissione del martedì sera in onda alle 21 su Targatocn e LaVocediAlba, oltre che sulle pagine Facebook dei due quotidiani on line, sarà dedicata al grande dibattito seguito al tragico fatto di Roma.

All'ospedale Pertini una madre, stremata dalla fatica, si è addormentata mentre allattava il figlio di tre giorni. Il piccolo è purtroppo deceduto. Ad essere chiamata in causa la "violenza ostetrica" e la solitudine della madri nei primi, difficili giorni dopo il parto.

Una neomamma non ha diritto di dire no? Al rooming-in o all'allattamento al seno? Non ha diritto al riposo e ad essere sostenuta e aiutata, in primo luogo dal personale ospedaliero?

In puntata interverranno la psicologa e psicoterapeuta Maura Anfossi, responsabile del servizio interno di consulenza piscologica dell'ospedale di Cuneo oltre che del Trauma Center, sempre in capo all'azienda ospedaliera, e Federica Ferrero, infermiera coordinatrice dell'Ostetricia e Sala Parto dell'ospedale cuneese.

Due professioniste qualificate, che affronteranno l'argomento in dialogo con Barbara Simonelli, alla conduzione. In regia Raffaele Massano.