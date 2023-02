Cuneo, aperto il bando di concorso per l'assegnazione di tre borse di studio

La Fondazione Borse di Studio “Avv. Marcello Soleri” ha pubblicato il bando di concorso annuale per l'assegnazione di TRE o più borse di studio "Avv. Marcello SOLERI" di euro 400,00 a favore di GIOVANI STUDENTI che hanno frequentato, nell’anno scolastico 2021 – 2022, Scuole Medie Superiori a indirizzo Professionale, Scientifico, Tecnico site nella Città di Cuneo.

Possono inoltrare domanda:i figli o orfani di soci della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti ed Operai di Cuneo e gli studenti nati e/o residenti in Cuneo.

Gli interessati dovranno far pervenire alla sede della Fondazione, presso la Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti ed Operai di Cuneo, Via B. Bruni 15 – 12100 Cuneo, esclusivamente a mezzo raccomandata, entro il giorno 4 aprile 2023, una domanda in carta libera con allegati i documenti richiesti e specificati nel bando di concorso affisso nelle bacheche delle Scuole e degli Istituti interessati e nelle bacheche della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti ed Operai di Cuneo site in Via Roma angolo Vicolo della Cattedrale, Corso Nizza, 28 e presso la sede, Via B. Bruni n. 15.