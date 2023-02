Le scuole superiori di Fossano "danno i numeri": stabili i valori assoluti al Vallauri, + 20% all'Ancina

Con la chiusura ufficiale delle iscrizioni per l'Anno Scolastico 2023/2024, anche a Fossano si delineano le tendenze sulle scelta dei ragazzi e delle ragazze che, entrati nell'etá adolescenziale, hanno l'arduo compito di scegliere, supportati delle rispettive famiglie e spesso aiutati nelle giornate di orientamento, il proprio futuro attraverso la selezione dell'indirizzo della scuola superiore.

La città, come ci tengono a confermare i dirigenti dei due poli scolastici presenti, la professoressa Pasquale e il professor Cortese, è senza dubbio ben servita dal punto di vista dell'offerta formativa dopo la scuola media. Suggestione, aggiungiamo noi, confermata anche dal fatto che negli ultimi anni è consueto trovare entrambe le scuole nei primi posti delle classifiche elaborate periodicamente dall'osservatorio Eduscopio

Il liceo dedicato al vescovo e compositore Giovenale Ancina, di cui è preside Alessandra Pasquale , riporta un dato in discreto aumento delle nuove iscrizioni. Per la precisione si tratta di 57 immatricolazioni all'indirizzo scienze umane, 41 all'indirizzo scientifico e 29 all'indirizzo linguistico.

Spiega la dirigente:" Nel complesso ci avviciniamo ad un più venti per cento rispetto alle iscrizioni dell'anno 2022/2023: centoventisette contro i centosette della scorsa annualità. Un dato che ci fa molto piacere, naturalmente. Sulle novità dell'offerta formativa, la prima che posso comunicare è la scelta del potenziamento della lingua inglese nell'indirizzo scientifico"

La definizione dei nuovi progetti extra avverrà nei prossimi mesi, in base ai fondi propri e ai fondi che l'istituto potrá recuperare dai bandi ministeriali.

Ci racconta Cortese : " come vedete i numeri sono stabili; va tenuto conto però che entro il 15/2 solitamente riceviamo sentore ancora qualche iscrizione tardiva nell'ordine di dieci, quindici...

Sono soddisfatto che il settore tecnico ed economico abbiano tenuto, mentre il liceo si è chiaramente rafforzato, in controtendenza con il dato nazionale.

Senza entrare nel merito della discussione sviluppatasi sulle testate nazionali, che sembra voler creare una contrapposizione tra indirizzi tecnico-pratici e indirizzi più "teorici", io devo però rilevare, da dirigente scolastico, che fatichiamo a dare una risposta esauriente, in termini di numeri in uscita, rispetto alla forte domanda delle aziende del territorio fossanese e cuneese in generale. Ciò anche perché, legittimamente, molti studenti a conclusione degli indirizzi tecnici decidono di proseguire con i corsi di laurea."