Addio ad Alfonso Giordano, storico pizzaiolo e cuoco della pizzeria Capri di Cuneo

Cuneo in lutto per la scomparsa di Alfonso Giordano , storico pizzaiolo, cuoco e tuttofare della pizzeria Capri di Cuneo. Si è spento ieri mattina, domenica 5 febbraio, all'ospedale Santa Croce dove era ricoverato da alcuni giorni. Aveva 73 anni.

Erano entrambi originari di Corbara, paese in provincia di Salerno che, insieme a Tramonti, ha dato i natali a molti pizzaioli giunti negli anni in Piemonte.

Era il 1968 e Alfonso Giordano aveva appena 19 anni. "Quando arrivai a Cuneo, i carri armati entravano a Praga", raccontava sempre ai suoi figli. Ci teneva a sottolineare la sua natura da emigrante: doveva infatti emigrare in Olanda, si ricordava ancora l'indirizzo. Ma Gennaro Nasta lo portò a Cuneo, che divenne la sua casa. Qui era conosciuto e stimato da tutti. Contribuì alla fama della pizzeria Capri, che allora era in via Fossano. Nel 1971 il locale si trasferì definitivamente in piazza Seminario, all’angolo con via Fossano, e qui, ancora oggi, continua con successo l'attività gestita dal fratello Emilio con la moglie Raffaella e il fratello di lei Gianni Nasta.