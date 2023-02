A Barge ritorna il Carnevale

Il Carnevale ritorna alla grande a Barge.

Dal 15 al 18 febbraio prossimi il paese sarà in festa grazie al Carnevale organizzato dal Comune di Barge in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Barge.

La manifestazione rientra quest’anno nel circuito del “Carnevale delle due Province” (a cui aderiscono i Comune di Rivoli e Saluzzo) e prevede in particolare per mercoledì 15 febbraio, a partire dalle ore 20,00 sotto l’Ala mercatale presso il padiglione riscaldato, una “Cena delle maschere”. Nel corso di questa serata, che vedrà come ospite speciale l’Orchestra Enzo e Massimo, avverrà l’investitura delle maschere bargesi Gian e Gina, con la consegna delle chiavi della Città.

Il menu prevede antipasto, primo, secondo, dolce e drink al costo di Euro 20,00 a persona, La prenotazione è consigliata entro lunedì 13 febbraio ai seguenti numeri: 0175/346523 e 328/9664546.

L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente tutti gli organizzatori di questa importante manifestazione, i giovani impegnati con notevole dispendio di tempo ed energie nella personificazione delle nostre maschere tradizionali e quanti in generale si sono prodigati per riportare a Barge il Carnevale.