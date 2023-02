Code chilometriche e pedoni in pericolo sulla statale 20 a Vernante, Il sindaco scrive ad Anas: “Serve un intervento urgente”

Code chilometriche lungo la statale 20 nel comune di Vernante. Succede ormai ogni domenica, nell'orario immediatamente successivo alla chiusura degli impianti sciistici di Limone. Le provoca il semaforo intelligente installato, d'intesa con Anas, per garantire l'attraversamento pedonale all'altezza di piazza Vermenagna.

Una strada statale molto trafficata, nonostante la chiusura del tunnel di Tenda, che percorre l'abitato di Vernante. Con annessi problemi di sicurezza per pedoni e automobilisti. Lo spiega bene il sindaco Gian Piero Dalmasso: “Ormai sono molteplici gli episodi di pericolo e di mancato incidente ai pedoni in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, o agli automobilisti che provenendo dalla strada provinciale si innestano nella statale 20. Tragico e indimenticabile l'incidente avvenuto durante la Via Crucis del 6 aprile 2012 che ha causato due morti e una decina di feriti. In previsione poi della tanto auspicata riapertura del Colle di Tenda con l'incremento del traffico che ne conseguirà, destano in noi grande preoccupazione tutte le problematiche connesse”.

Tanto che ha scritto al prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo e all'Anas per chiedere un intervento urgente: “Il Comune dispone di un solo vigile e non può quindi garantire il presidio degli attraversamenti neanche nelle ore di punta, ci si affida pertanto alla gestione del traffico veicolare e dei pedoni in sicurezza con l'attivazione dell'impianto semaforico. Come più volte sollecitato dal sottoscritto e a seguito dei sopralluoghi con vostro Tecnico (Anas, ndr), ritengo che ormai non sia più procrastinabile un intervento per mitigare le problematiche anzidette”.

Il primo cittadino richiama l'attenzione su uno studio di fattibilità di ANAS del 2005 che prevedeva la realizzazione di due rotonde agli ingressi Nord e Sud del paese, ed un sovrappasso in corrispondenza dell'attraversamento pedonale che collega piazza Vermenagna con via Cavour: “L'intervento che il comune ha effettuato in corrispondenza dell'ingresso Nord, svincola dalla realizzazione della rotonda nella zona Nord, inoltre riteniamo che la realizzazione di un sovrappasso per questioni di mitigazione del paesaggio e per le condizioni climatiche non sia percorribile. Rimane invece cocente la realizzazione di due rotonde o di altre soluzioni 'mitigative' che ANAS saprà certamente individuare per rallentare la velocità e mettere in sicurezza il tratto di strada che, ribadisco, fa parte della viabilità concentrica del Comune. Con il vostro tecnico si è ipotizzata la realizzazione di due rotonde, una in corrispondenza dell'ingresso Sud come previsto già nel progetto di fattibilità del 2005, l'altra in corrispondenza del ponte che immette nel piazzale dell'area Camper. (Il Ponte sarà oggetto a breve di demolizione e ricostruzione per l'allargamento dell'alveo del Torrente Vermenagna)”.

E conclude: “Si tratta di un'urgenza cui nessuno può sottrarsi dall'affrontare. La soluzione va trovata e realizzata in tempi brevi al fine di garantire e conservare l'incolumità e la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti”.