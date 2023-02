Mondovì, le scuole festeggiano i 150 anni dalla fondazione degli alpini con un concorso letterario

"Il servizio militare di leva in Italia (ovvero la coscrizione obbligatoria, popolarmente nota come Naja) dagli anni del secondo dopoguerra fino alla sua revoca. Dapprima concepita dai coscritti come un pesante fardello da sopportare, in seguito la Naja è stata, spesso, riconsiderata alla luce dei suoi valori morali e civici originali, come momento di unione, cameratismo e accrescimento delle qualità personali. In seguito alla visione della mostra “Noi Alpini” che sarà allestita presso il Museo della Ceramica di Mondovì, gli alunni dovranno provare a raccontare, per testi ed immagini, la storia, le trasformazioni e i contributi della Naja ai giovani d’Italia di un tempo".