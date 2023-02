Un momento commerativo per le vittime della foibe a Cherasco

Come ogni anno la Città di Cherasco dedica un momento commemorativo alle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

Venerdì 10 febbraio 2023 ricorre il “Giorno del ricordo”, istituito con legge 30 marzo 2004 secondo la quale "la Repubblica riconosce il 10 febbraio una giornata in cui conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale", il Giorno del Ricordo rappresenta il momento di evocazione e riflessione di una delle tragedie del Novecento.

Questo il programma di venerdì 10 febbraio: alle 20.30 ci sarà l’adunata presso la piazzetta antistante la Chiesa di San Pietro e alle ore 20.45 si celebrerà la Santa Messa.

Seguirà quindi un corteo, che passerà da via Della Pace e via Marconi fino alla Piazzetta Martiri delle Foibe dove sarà deposto un omaggio floreale e ci saranno gli interventi delle Autorità e di chi ha sperimentato in prima persona quei tristissimi eventi.

«Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla cerimonia – dice il sindaco Carlo Davico - con il proposito di continuare a riflettere su fatti che fanno parte della storia italiana del secolo scorso».