Congressi Pd, a Cuneo città vince Schlein col 70%

Elly Schlein è nettamente in testa a metà del percorso congressuale del Partito Democratico in corso in provincia di Cuneo.

Ieri sera ha vinto a Cuneo città col 70% (59 voti) contro gli appena 23 consensi (27,38%) avuti da Stefano Bonaccini. Nettamente distanziato Gianni Cuperlo (appena 2 voti), mentre Paola De Micheli non ha trovato nemmeno un sostenitore tra gli iscritti del circolo Pd di Cuneo.

Hanno votato complessivamente 109 tesserati.

A Fossano, sempre ieri sera, modesto il numero dei votati: 37. Ha prevalso anche qui Schlein con 20 voti (54%) su Bonaccini (11 voti, 29,73%), 6 suffragi per Cuperlo, nessuno per De Micheli.

Ancora ieri sera a Borgo San Dalmazzo, patria della deputata Chiara Gribaudo, grande sostenitrice di Elly Schlein, vittoria di quest’ultima con 10 voti (76,92%) contro gli appena 3 di Bonaccini (23,08%); zero consensi per gli altri due competitor. Modesto il numero degli aventi diritto: 22.

Nei giorni scorsi a Centallo plebiscito per Schlein.

Si fa per dire dal momento che i votanti erano solo 4 e hanno votato tutti per lei.

Leggermente diversi i risultati di Barge-Bagnolo e Caraglio Valle Grana.

Nella valle dell’Infernotto Bonaccini ha avuto la meglio con 4 voti (66,67%) contro i 2 (33,33%) della Schlein. Appena 6 i tesserati aventi diritto al voto.

A Caraglio, su 11 votanti, 6 voti (54,55%) per Bonaccini e 4 (36,36%) a Schlein.

Nel circolo Pd del Roero su 17 votanti, 10 voti per Schlein (58,82%) e 6 per Bonaccini (35,29%).

A Bra, nei giorni scorsi, su 106 votanti, 63 voti erano andati a Bonaccini (60%), 27 a Schlein (25,71%), 13 a Cuperlo e 2 De Micheli; una scheda bianca.

La città della Zizzola è quella che, come numero di iscritti, si equipara quasi al capoluogo di provincia e si sta rivelando la roccaforte del presidente dell’Emilia Romagna.

A Savigliano, nel congresso di sabato scorso – dove hanno votato 45 iscritti - a prevalere è stata la Schlein (22 voti, 50%) ),tallonata da Bonaccini (15 voti, 34,09%)), Cuperlo (6), De Micheli (1); una scheda bianca.

A questo punto dei congressi, Schlein è in testa in provincia di Cuneo con 162 voti (49,39%, contro i 134 (40,83%) di Bonaccini, i 28 (8,54%) di Cuperlo e i 4 (1,22%) di De Micheli.

Mancano all’appello, da qui a sabato 11 febbraio, i circoli di Alba-Roddi, Alta Val Tanaro, Bisalta-Boves, Carrù, Diano d’Alba, Dogliani, Dronero, Mondovì, Racconigi-Cavallermaggiore, Saluzzo-Monviso.