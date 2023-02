Saluzzo virtuosa nei tempi si assicura un milione di premio nei fondi Pnrr assegnati al Comune

Un milione di euro di “premio”. Se l’è aggiudicato il Comune di Saluzzo per i bandi Pnrr, cioè il piano straordinario di rilancio post Covid finanziato dall’Europa.

Entro il 31 dicembre, infatti, sono state avviate le procedure tecnico-burocratiche per assegnare i lavori per oltre 9 milioni di euro. Il rispetto della scadenza di fine anno ha permesso all’Amministrazione civica di ricevere dai vari ministeri, appunto, una premialità di 1 milione di euro per il “caro-materiali”, cioè il 10 per cento del valore totale dei fondi Pnrr per Saluzzo.

“Fin da subito – dice il sindaco Mauro Calderoni – con la giunta comunale e con i tecnici del nostro municipio abbiamo intuito quanto il Pnrr fosse un’occasione unica per riqualificare vari ambiti di Saluzzo e per proiettarci nel prossimo futuro. La professionalità e l’efficienza degli uffici del Comune ci ha consentito di rispettare tutte le scadenze e anche di avere dei vantaggi e per questo, a nome di tutta la comunità, ringrazio funzionari e dirigenti”.

Tutti i bandi di gara sono stati pubblicati e le commissione tecniche stanno procedendo alla valutazione delle offerte presentate dalle ditte.

Tre procedure si sono già concluse con l’assegnazione alle aziende incaricate e il prossimo via ai lavori: si tratta della riqualificazione di piazza Battaglione Alpini per 285 mila euro, di piazza XX Settembre per 530 mila euro e della costruzione della mensa alla scuola primaria “Costa” per 630 mila euro.

Sono nella fase conclusiva i dossier per il campo in erba sintetica al “Damiano 2” per 770 mila euro, per la riqualificazione dell'ex tribunale per 2 milioni 155 mila euro e per quella del palazzo municipale per 1 milione 870 mila euro, per piazza Buttini (di fronte alla nuova Porta di Valle) per 440 mila euro, per l'ampliamento dell'asilo nido per 547 mila euro, per la nuova mensa alle Medie per 1 milione 126 mila 400 euro e per il parco di Villa Radicati per un importo di 1 milione 830 mila euro.

Il primo dei cantieri ad essere avviato sarà quello di piazza XX Settembre.

“Ancora una volta – commenta Calderoni – a smentire gli scettici ci pensano i fatti: solo in questi mesi la tanto vituperata e criticata Europa significa per Saluzzo 10 milioni di euro per riqualificare, migliorare e proiettare nel futuro la nostra città. Un elemento in più per dire che l’adesione all’Unione europea è un vantaggio per l’Italia e per la nostra comunità locale, anche se da diverse parti del panorama partitico si dice che la politica comune a livello continentale rappresenta un freno per lo sviluppo dello Stato. Noi lo diciamo da quasi 20 anni qui nel nostro piccoli: da soli non si va da nessuna parte e non si vince. Insieme, invece, si può e si ottengono i risultati che i saluzzesi auspicano e vogliono”.



A breve sarà caricata on line una nuova sezione del sito internet del Comune di Saluzzo dove si potranno ricevere informazioni sui cantieri in città finanziati con fondi Pnrr.