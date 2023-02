Alba: Carlo Bo in visita al laboratorio Accipicchia del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe Roero

Visita del sindaco Carlo Bo martedì 7 febbraio al Laboratorio Accipicchia, nel cortile interno di via Manzoni 8, insieme al direttore del Consorzio socio assistenziale Alba Langhe Roero, Marco Bertoluzzo.

Il laboratorio, aperto da diversi anni, è gestito dal Consorzio in sinergia con i volontari dell’associazione Accipicchia. Al suo interno, ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 16, una quindicina di persone con disabilità intellettive e fisiche hanno la possibilità di cimentarsi con la creatività, riutilizzando i più svariati materiali del quotidiano, come creta, cartapesta, stracci e stoffe. Cucendo, intrecciando e modellando, vengono abilmente trasformati in bigiotteria, bomboniere, decorazioni, porta candele e altri oggetti d’arredo. I prodotti del laboratorio si possono vedere e acquistare negli orari di apertura, ma vengono anche presentati nei mercatini oppure realizzati su ordinazione. Per chi volesse saperne di più può seguire le pagine Mai dire “Accipicchia” su Facebook e accipicchialab su Instagram.

“Nel laboratorio – spiega il direttore del Consorzio socio assistenziale Marco Bertoluzzo - gli utenti hanno la possibilità di socializzare e misurarsi con le proprie capacità, magari prima di un inserimento lavorativo. La struttura è flessibile e lascia a chi lo frequenta il tempo di cimentarsi anche con altri progetti. E’ stato un piacere poter ospitare il sindaco, che ringraziamo per la visita, e fargli vedere la nostra struttura”.

Il sindaco Carlo Bo: “Sono molto felice di aver potuto visitare il laboratorio e conoscere chi ci lavora e anche orgoglioso che nella nostra città, negli ultimi anni, si siano moltiplicate realtà come questa, attività lavorative e laboratori nell’ottica dell’inclusione, della socializzazione e, come in questo caso, della creatività. Ringrazio il Consorzio per l’importante lavoro che porta avanti quotidianamente, al fianco dei Comuni, e anche le tante associazioni di volontari che dedicano tempo ed energie a progetti importanti per la nostra comunità”.