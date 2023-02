Inaspettata sorpresa per i gestori del cineteatro i Portici di Fossano, vittime qualche sera fa di un brutto atto di vandalismo.

Ne avevamo parlato il giorno dopo, l'avevamo raccontato con un po' di incredulità, facendo la cronaca di un gesto inspiegabile, un po' vigliacco, e sicuramente forte per una piccola cittadina.

La sera del 24 gennaio, a chiusura delle attività, i gestori del cinema teatro i Portici di via Roma a Fossano avevano trovato il bagno maschile sito al piano seminterrato totalmente distrutto con la tazza a pezzi, divelta e rovesciata.

Ebbene: a distanza di una decina di giorni, la vicenda è tornata argomento attuale con un risvolto positivo, in quanto un gruppo di giovani affezionati frequentatori della multisala ha recapitato ai gestori una lettera tanto semplice quanto meravigliosa nel contenuto e nei toni.

"(...) In un mondo dove i beni di consumo diventano sempre più monopolizzati nelle mani delle multinazionali, abbiamo a cuore il lavoro che persone come voi fanno per continuare a fare brillare le stelle sul grande schermo. Abbiamo quindi deciso di organizzare una piccola colletta sulla base alle disponibilità economiche di ognuno di noi."