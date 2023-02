Da Inalpi un grazie a Guido Gobino

Guido Gobino si aggiudica la Tavoletta d’Oro al Taste di Firenze – manifestazione organizzata da Pitti Immagine – portando, ancora una volta, il Piemonte e le sue eccellenze alla ribalta nazionale.



Un riconoscimento, un vero “Oscar del Cioccolato”, per il quale Inalpi esprime le proprie congratulazioni e un sincero “Grazie Guido!” per il lavoro fatto sino a qui, ma non solo. Un ringraziamento che guarda anche ad un cammino che, dal 2017, unisce il maestro cioccolatiere all’organizzazione di Moretta, in un percorso di costante ricerca e collaborazione.

Un “Grazie Guido!” per il lavoro che quotidianamente porta avanti con grande capacità e passione. Una vera opera artigianale che lo ha condotto su vette altissime, dove ha sempre saputo portare, non solo il suo sapere, ma un intero territorio, con le sue peculiarità e storie uniche.

Inalpi è quindi onorata di essere parte, attraverso quella materia prima che è il latte di filiera corta e controllata piemontese, di un’esperienza così importante, nella convinzione che da queste cooperazioni nascano i grandi progetti. Collaborazioni che attribuiscono ulteriore valore a quel lavoro “fatto bene”, frutto dell’impegno di un’intera comunità, come quella della filiera del latte Inalpi, fatta di persone che credono nel lavoro di squadra, nella convinzione che, come è solito ricordare Ambrogio Invernizzi – Presidente Inalpi S.p.A. – “per andare veloci si può andare da soli, ma per andare lontano bisogna andarci insieme”.