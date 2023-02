"Mutandem": parte da Cuneo il nuovo tour dei Trelilu

Trent’anni di musica insieme e diciotto album pubblicati. Il 2022 per i Trelilu aveva fin da subito assunto connotati numerologici importanti, spingendo l’irriverente quartetto piemontese a indossare per qualche mese le vesti di una maturità artistica costruitasi a poco a poco tra le piazze e le strade di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. L’anteprima del tour “Lilumania”, allora, aveva fatto tappa a Cuneo, Alba e Torino, finendo addirittura per istituzionalizzarsi nel Palazzo della Giunta Regionale alla presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Oggi, dimenticate le ricorrenze più seriose e ingombranti, i Trelilu tornano alla fresca genuinità di sempre scegliendo di rimanere letteralmente...in mutande! Comincerà infatti il prossimo 4 marzo dal Teatro Toselli di Cuneo (in compagnia dei Mishkalè in occasione della 16ª edizione di “Un sorriso per Giorgia”, la storica serata benefica organizzata in collaborazione con la LILT di Cuneo) la tournée 2023 “MUTANDEM”, che farà tappa l’8 marzo al Teatro Alfieri di Asti e l’11 marzo al Teatro Erba di Torino.

Tre storici luoghi piemontesi della cultura a fare da scenografia ad un quartetto che da sempre sa rendere vive e tangibili le storie raccontate, con un uso giocoso degli strumenti, una continua reinterpretazione della tradizione popolare piemontese e una spiccata propensione alla vena comica. Uno sguardo, quello dei Trelilu, che rifugge dalla filologia per farsi canto universale dei gesti più semplici e normali, spesso affogati in silenzio nel trambusto della frenesia quotidiana.

“MUTANDEM”, dunque, come invito all’ironia e all’autoironia soprattutto, ma anche come metafora professionale di quattro artisti che da sempre inneggiano alla leggerezza e alla risata, miscelando qualità musicali e virtuosismi linguistici. «Torniamo con nuove arie e i soliti evercreen» dichiarano i Lilu bramosi di iniziare il nuovo tour come giovincelli alle prime armi. «Stiamo rivando con le nostre mutande. Venite a pedalare con noialtri, che tanto Cuneo, Asti e Torino son tutte in piano!».

Prima delle tradizionali tappe primaverili ed estive all’aria aperta, dunque, appuntamento al Teatro Toselli di Cuneo il 4 marzo alle ore 21.00 (prenotazioni allo 0174.552192, esedramondovi@gmail.com o allo 0171.697057, cuneo@legatumoricuneo.it), al Teatro Alfieri di Asti l’8 marzo alle ore 21.00 (prenotazioni allo 0141.1706904, segreteria.asti@musicidisantapelagia.com) e al Teatro Erba di Torino l’11 marzo alle ore 20.45 (prenotazioni allo 011.6615447 e acquisto sul circuito Ticketone).