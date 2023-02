Sala gremita per la presentazione dell’opera “I palazzi di via Roma si raccontano”

Un lavoro durato decenni che racconta l’evoluzione storica, sociale e culturale di Cuneo e della sua gente. Un’opera imponente frutto di un lavoro meticoloso il cui risultato finale è racchiuso in tre volumi per un totale di 1.200 pagine e un peso di sei chili.

“Dobbiamo essere orgogliosi di questa opera - ha dichiarato davanti a un’ampia platea il presidente della Fondazione Crc Ezio Raviola - La Fondazione sarà sempre presente sul territorio e ci sarà sempre."

La raccolta, suddivisa in tre volumi, prosegue e amplia il racconto iniziato da Roberto Albanese con “I segreti di Via Roma” (Primalpe, 2018). Il primo volume di “I palazzi di Via Roma si raccontano” restituisce un’analisi sulla connotazione di Via Roma e sulle caratteristiche dell’abitare lungo i secoli in questa strada. I restanti due volumi, uno dedicato al versante sul fiume Stura e uno dedicato a quello lungo il fiume Gesso, approfondiscono le caratteristiche urbanistiche e architettoniche dei palazzi affacciati su Via Roma.

Il racconto è il risultato di un’attenta operazione di cucitura condotta da don Gian Michele Gazzola, a partire dai testi scritti da Roberto Albanese, basata su una ricca bibliografia che testimonia la profondità del suo lavoro, realizzato tra gli archivi e sul campo. Il volume, inoltre, è impreziosito da un ricco apparato iconografico che guida il lettore in un appassionante viaggio nel passato della città