Infrastrutture: Vernante, dopo la lettera del sindaco Gribaudo interroga Salvini

Dopo la lettera del Sindaco di Vernante, Gian Piero Dalmasso, la deputata del PD Chiara Gribaudo presenta un’interrogazione in Parlamento per chiedere un intervento urgente sulla statale 20 nei pressi del comune.



“Durante il fine settimana la situazione diventa ingestibile dato l’alto traffico e la pericolosità del tratto che passa nel comune di Vernante. Occorre una soluzione strutturale che l’ANAS ha già studiato nel 2005 e che i cittadini e residenti di questo territorio non possono più attendere”, ha dichiarato la deputata cuneese.



“L’intervento deve essere fatto prima della riapertura del Colle di Tenda per evitare un deciso peggioramento delle condizione del traffico. Spero che dal Ministero arrivino risposte chiare e impegni in tempi certi” ha concluso Chiara Gribaudo.