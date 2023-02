Borgo San Dalmazzo, grande festa allo stadio con la campionessa Marta Bassino

Un Borgo di Cioccolato celebra i successi di Marta Bassino con due appuntamenti da non perdere.

Il primo sarà "VIVA MARTA!", una festa per e con Marta Bassino. Il grande appuntamento è per venerdì 17 Febbraio alle ore 21 presso lo Stadio comunale Pedona di Borgo San Dalmazzo. L'evento è organizzato in collaborazione tra Ente Fiera Fredda, Comune di Borgo San Dalmazzo e Fan Club Marta Bassino.

Nei giorni 11 e 12 marzo, presso Palazzo Bertello, l’opera principale di "UN BORGO DI CIOCCOLATO" sarà dedicata ai successi di Marta