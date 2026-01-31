A Centallo riparte il festival internazionale di concerti per organo

Venerdì 6 febbraio prende il via, a Centallo, la quinta edizione del Festival internazionale di concerti per organo, una rassegna articolata in tre appuntamenti che porteranno nella cittadina musicisti di rilievo internazionale.

Tutti i concerti si svolgeranno, come da tradizione, nella chiesa di San Giovanni Battista, al grande organo Vegezzi-Bossi recentemente restaurato.

Ad aprire il festival sarà Peter Holder, per diversi anni organista presso l’Abbazia di Westminster a Londra, che proporrà un programma comprendente brani eseguiti durante importanti celebrazioni ufficiali della famiglia Windsor, tra cui l’incoronazione di Re Carlo III.

Il secondo concerto, in programma sabato 21 febbraio, vedrà come protagonista il giovane e apprezzato Nicola Dolci, docente presso l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma. Momento atteso della serata saranno le improvvisazioni su temi suggeriti dal pubblico, che renderanno il concerto unico e coinvolgente.

La rassegna si concluderà venerdì 6 marzo con Bartolomeo Gallizio, organista di lunga esperienza e docente al Conservatorio Ghedini di Cuneo, che presenterà un programma dedicato al confronto musicale tra Italia e Francia tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Centallo vanta una lunga e consolidata tradizione legata alla musica d’organo, grazie alla presenza storica delle botteghe organarie Vittino e Vegezzi-Bossi, attive da oltre due secoli. Negli ultimi anni, la città si è inoltre affermata come polo formativo ospitando i corsi universitari del Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21 e l’ingresso sarà libero. La direzione artistica è affidata, come consueto, al maestro Luca Rosso. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, da Centallo Viva e da Vegezzi-Bossi sas.