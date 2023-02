Costigliole Saluzzo, per il Carnevale 2023 si rifonda il gruppo maschere

Il Carnevale torna a rallegrare con i suoi colori e le sue tradizioni il paese dei tre castelli. Costigliole si presenta a questo appuntamento con un'importante novità: la rifondazione di un gruppo di maschere, che porterà lo spirito gioviale e i prodotti tipici del paese in giro per il Saluzzese e non solo. Ma non di soli figuranti è caratterizzato il primo Carlevè senza restrizioni: in programma anche una serie di appuntamenti rivolti soprattutto ai più piccoli e organizzati, in tre giornate diverse, sempre a Costigliole, da giovedì 16 a martedì 21 febbraio.



LA "CRICCA" DEL CARNEVALE

Prima conosciamo i portacolori del sorriso locale. La Bela Sioulera (che celebra con il suo abito le celebri cipolle di Costigliole) è Giorgia Chiappa, Munsù Quajan (il Quagliano è il vino tipico della collina) è Cristian Brignone. Alla corte partecipano anche il Conte della Castagnotta, Alberto Monge Roccaglia, e la contessa della Castagnotta, Chiara Rubiolo. La Damigella è Giada Chiappa.

Dicono i figuranti: «Sarebbe stato un peccato perdere questa tradizione, tanto cara soprattutto ai più piccoli ma attesa anche dagli anziani, ospiti delle case di riposo, come momento di spensieratezza e gioco».

Il gruppo ha lavorato in modo autonomo, recuperando i costumi ed equipaggiandosi con il materiale necessario ad avviare il tour della baldoria, con la collaborazione del Comune e della Pro loco, dai quali ha avuto appoggio e disponibilità.



CORIANDOLI A COSTIGLIOLE

Giovedì 16 febbraio, al mattino, le maschere faranno visita all'asilo e alle scuole. Dalle 16 a casa Bues (via Vittorio Veneto) i centri famiglie de L'Insieme, in collaborazione con Comune, Age Don Giorgio e Acr, organizzano il Carnevale dei Piccoli (laboratori per i bimbi a tema carnevalesco, musica e merenda). Su prenotazione ai numeri: 333-8463972, 340-5235071.



18, nel primo pomeriggio le maschere saranno impegnate alla casa di riposo del paese, poi raggiungeranno in oratorio i ragazzi invitati per la Festa in Maschera. Ritrovo per tutti alle 14 in piazza Nuova, poi gioco a tema in parrocchia e merenda. Ammessi coriandoli e stelle filanti, no bombolette, spray e petardi. Iscrizione ai numeri seguenti: 346-8370918, 340-1457891.



Martedì 21, in collaborazione con il Comune, la Pro loco e il bar Terzo Tempo, il salone polivalente ospita il Ballo di Carnevale dei Bimbi, pomeriggio di intrattenimento con un’allegra merenda, offerta. Rivolto ai bambini e ragazzi della scuola d'infanzia ed elementare.