Bra: in programma diversi eventi per celebrare il Giorno della Memoria

Il Comune di Bra celebra il Giorno della Memoria 2026, in programma martedì 27 gennaio, con un calendario di iniziative dedicate al ricordo delle vittime della Shoah e alla riflessione sui valori della libertà, della dignità umana e della responsabilità collettiva.

Le celebrazioni prenderanno il via al mattino, con “La persecuzione a Bra”, commemorazione delle vittime cittadine dell’Olocausto. Il ritrovo è alle 11,15 in via Principi di Piemonte, angolo via Audisio, in corrispondenza della pietra d’inciampo che commemora Adalberto Balog, elettromeccanico che lì viveva e lavorava e che trovò la morte ad Auschwitz. E’ prevista la partecipazione delle scuole cittadine e l’intervento delle Autorità e del professor Emanuele Forzinetti.

Gli eventi proseguono alle 18 nella Sala del Consiglio comunale, con la commemorazione ufficiale e la presentazione del libro “Ebrei a Bra: 1938-45. Memoria e storia tra leggi razziali e solidarietà umana”. Intervengono il sindaco Giovanni Fogliato, il vicesindaco Biagio Conterno e l'autore del libro, prof. Emanuele Forzinetti. Tra gli interventi, anche la testimonianza di Giulio Mortara, rifugiato a Bra.

Nell’ambito degli appuntamenti legati alla Giornata della Memoria, dal 26 al 28 gennaio sarà possibile assistere alle proiezioni del film di animazione “Il dono più prezioso” (2024) di Michel Hazanavicius al Cinema Impero Multisala (info e orari: www.cinemaimperobra.com ) e della pellicola “Norimberga” di James Vanderbilt al Cinema Multisala Vittoria (info e orari www.cinemavittoriabra.it ).