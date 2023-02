Mondovì, chiude via Durando per i lavori dello scaricatore

Nuova fase per il maxi cantiere dello scaricatore a Mondovì.

I lavori procedono a ritmo serrato e da lunedì 20 febbraio gli interventi interesseranno via Durando, in modo da raggiungere il primo sbocco in Ellero.

Questa mattina, venerdì 17 febbraio, il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Gabriele Campora, insieme al responsabile dell’area lavori pubblici del Dipartimento Tecnico del Comue l’architetto Marco Martorano, il direttore dei lavori del cantiere geometra Andrea Tomasiello, hanno fatto il punto sull'avanzamento dell'opera, il cui costo è di circa 2,1 milioni di euro.

CHIUSURA DI VIA DURANDO

A partire da lunedì 20 febbraio sarà chiuso ai pedoni il passaggio pedonale della "lea" in via Durando, nel tratto tra le due passerelle; in corrispondenza di una parte del viale alberato infatti inizieranno i lavori per mettere in sicurezza i sottoservizi e le condutture in vista dello scavo per il passaggio dello scaricatore.

Da lunedì 27 febbraio prenderanno avvio i lavori che comporteranno la chiusura della strada al traffico veicolare, indicativamente da dopo l'incrocio per piazza Gherbiana (che rimarrà fruibile) fino all'inizio di piazza della Repubblica.

"Sappiamo che la chiusura della strada comporterà dei disagi - ha spiegato il vice sindaco Campora - ma purtroppo non vi erano alternative. Cercheremo di ridurre al minimo i disagi. Si tratta dell'ultimo intervento 'invasivo' con scavo in strada".

I parcheggi e la viabilità in via Malfatti come quelli in piazza Gherbiana non subiranno modifiche, diverso sarà per quelli lato strada in via Durando in direzione piazza della Repubblica, che verranno comunque garantiti in prossimità dell'area cantiere.

Circa tre mesi i tempi di chiusuta stimati, durante i quali verranno riorganizzate anche le tratte dei mezzi pubblici e che saranno comunicati con apposita ordinanza.