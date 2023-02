I 7 migliori trasferimenti della Ligue 1 nella finestra di mercato invernale 2023

Nel campionato di calcio francese, la finestra di trasferimento si è chiusa il 1 febbraio, il che significa che possiamo riassumere i primi risultati. Naturalmente, i nuovi arrivati ​​influenzeranno il gioco delle loro squadre, il che si rifletterà nelle quote del bookmaker Mostbet UZ com e di altri bookmaker. Fortunatamente, la Lega si è reintegrata con un gran numero di giocatori di talento e non solo ha tradizionalmente venduto i suoi giovani giocatori ai TOP club d'Europa.

Diamo un'occhiata ai TOP 7 trasferimenti della Ligue 1 nella finestra di mercato invernale 2023 in termini di valore della transazione e livello dei giocatori. L'importo dei trasferimenti sarà indicato esclusi i bonus.

Vitina. Punta centrale, 22 anni. Braga -> Marsiglia. Importo del trasferimento - 25 milioni di euro

Il giocatore portoghese Under 21 (6 partite, 3 gol) ha giocato 17 partite con il Braga in questa stagione, in cui ha un buon record di 7 gol e 3 assist. Vitinha ha anche segnato 4 gol e 1 assist in 5 partite di Europa League, 1 gol in Coppa di Lega portoghese e 1 gol e 1 assist in Coppa di Portogallo. Così, a metà stagione, in 27 partite, l'attaccante ha segnato 13 gol e dato 5 assist. Non sorprende che il suo nome fosse associato a molti TOP club d'Europa, ma il Marsiglia era più attivo di altri.

Nell'attuale finestra di mercato, i provenzali hanno venduto l'attaccante centrale Bamba Dieng al Lorient (7 milioni di euro), quindi sono stati costretti a cercare un sostituto di qualità per l'attaccante. Certo, se Vitinha può dimostrare lo stesso calcio del Portogallo, diventerà un vero temporale per i rivali e il beniamino dei tifosi.

Youssouf Ndayishimiye. Difensore centrale, 24 anni. "Basaksehir" -> "Bello". Importo del trasferimento - 11,5 milioni di euro

Il difensore centrale del Burundi ed ex giocatore del club turco Basaksehir fa una buona impressione con la sua prestazione. Youssuf ha precedentemente giocato in Turchia per Yeni Malatyaspor (29 partite, 3 gol, 4 assist) e Basaksehir (74 partite, 8 gol, 4 assist). Come puoi vedere, nonostante la posizione nativa del giocatore sia un difensore centrale, segna molti gol e fornisce molti assist, il che si adatta meglio allo stile di gioco del Marsiglia, dove ci sono molti maestri di calci piazzati .

Amin Sarr. Punta centrale, 21 anni. Heerenveen -> Lione. Importo del trasferimento – 11,0 milioni di euro

Questo inverno, il Lione si è già separato da Carl-Toko Ekambi, Tete e Jeff-Ren Adelaide e Romain Febvre. Pertanto, la squadra di Laurent Blanc ha dovuto cercare opzioni per migliorare l'attacco. La soluzione è stata trovata abbastanza rapidamente. Amin Sarr è un centravanti tecnico e testardo, che in 19 partite della stagione in corso in Eredivisie è riuscito a segnare 5 gol e 5 assist. In totale, Amin Sarr ha giocato 35 partite per il club olandese, in cui ha 11 gol e 7 assist. In precedenza, l'attaccante svedese ha giocato in casa per il Malmö (27 partite, 2 gol e 1 assist).

Jean Victor Makengo. Centrocampista centrale, 24 anni. Udinese -> Lorient. Importo del trasferimento – 11,0 milioni di euro

Inaspettatamente per molti, il Lorient è stato molto attivo sul mercato dei trasferimenti. Il nuovo arrivato Jean-Victor Makengo ha già giocato in Ligue 1 per il Nizza (35 partite, 1 gol), ma l'ultimo lavoro del centrocampista è stato l'italiano Udinese (72 partite, 1 gol, 4 assist). Nonostante il calciatore abbia poche azioni efficaci, deve comunque portare calma nella zona di supporto della squadra, dove durante la stagione sono sorti alcuni problemi. Sempre a centrocampo, il Lorient ha acquistato Romain Fevre dal Lione (prestito) e Joel Mvuka dal Boudet Glimt (5,50 milioni di euro).

Geoffinho. Ala sinistra, 23 anni. Botafogo -> Lione. Importo del trasferimento – 10,0 milioni di euro

Dopo una gloriosa carriera al Lione, il mitico Juninho Pernambucano, ogni nuovo arrivato con passaporto brasiliano per i tifosi di questo club ha parecchie richieste. Nell'ultima stagione della Serie A brasiliana, Geoffinho ha trascorso 24 partite in cui ha segnato 2 gol e dato 3 assist. In totale, il giocatore ha 26 combattimenti per il Botafogo.

Al momento, i "Weavers" occupano un insolito 9 ° posto in classifica, quindi la squadra di Laurent Blanc aveva urgente bisogno di cambiare qualcosa. Il club ripone le sue speranze nelle cessioni di Sarra e Geoffinho. Un'altra stagione senza competizioni europee sconvolgerà molto i tifosi di questo grande club.

Azzedine Unahi. Centrocampista centrale, 22 anni. Angers -> Marsiglia. Importo del trasferimento – 8,0 milioni di euro

Un altro nuovo arrivato al Marsiglia, che durante la sua breve carriera è riuscito a giocare come centrocampista offensivo, destro, difensivo e centrale. Il giocatore si è trasferito al campo provenzale da Angers, per il quale ha giocato 48 partite (2 gol, 2 assist). Prima dell'Angers, Azzedine Unahi ha rappresentato i colori del club di Ligue 2 Avranches, dove ha giocato 28 partite (5 gol, 1 assist).

Adesso è difficile dire se il nuovo arrivato riuscirà a diventare il protagonista di questa squadra del Marsiglia, straripante di giocatori di talento. Ma possiamo essere sicuri che il giocatore di 22 anni avrà sicuramente la sua occasione.