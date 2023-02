Mondiali di sci di fondo al via, qual è l'atleta valdostano più quotato

I Mondiali di sci di fondo in programma a Planica, in Slovenia, dal 21 febbraio al 5 marzo, vedono la partecipazione di 18 atleti azzurri, equamente suddivisi tra uomini e donne. Tra questi, tre valdostani:

Federico Pellegrino

Francesco De Fabiani

Laurent Nadine

Federico Pellegrino

Federico Pellegrino, di Nus, classe 1990, fa parte del Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena ed è un veterano in questa competizione avendo già partecipato alle ultime sei edizioni: Oslo 2011, Val di Fiemme 2013, Falun 2015, Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021. Il suo palmarès vanta cinque medaglie mondiali.

1 oro a Lahti 2017

2 argenti nella sprint di Seefeld e nella team sprint di Lahti

2 bronzi nella team sprint di Falun e nella team sprint di Seefeld in coppia con Francesco De Fabiani

Pellegrino ha vinto anche due medaglie d’argento olimpiche ed è stato campione mondiale di sprint nel 2016 e nel 2021. È marito della fondista Greta Laurent, argento nello sprint ai Campionati italiani del 2013.

Francesco De Fabiani

Francesco De Fabiani, classe 1993, valdostano di Gressoney St. Jean, è Caporal Maggiore del Centro Sportivo Esercito. Anche De Fabiani è un veterano perché ha partecipato ai Campionati del Mondo di sci di fondo altre quattro volte prima d’ora: Falun 2015, Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021.

Ha vinto una medaglia di bronzo ai Mondiali in coppia con Federico Pellegrino nello sprint a squadre nell’edizione di Seefeld 2019. Il suo miglior piazzamento in Coppa del Mondo di sci di fondo è stato il settimo posto nell’edizione del 2019.

Quest’anno De Fabiani ha vinto la prima staffetta di Coppa del Mondo 4x7,5 km a Dobbiaco, in Alto Adige, insieme a Dietmar Nockler, Francesco De Fabiani e Simone Daprà.

Laurent Nadine

Laurent Nadine, classe 2003, anche lei di Gressoney St. Jean, è tesserata per le Fiamme Oro ed è una debuttante in questa competizione. Diversi i trofei in bacheca per la ventenne valdostana, tra cui tre medaglie al XV Festival Olimpico della gioventù europea, una medaglia alla Coppa delle Alpi e un bronzo ai Mondiali juniores di Whistler Mountain in staffetta.

Un po’ di numeri

Per quanto riguarda le altre specialità, l’Italia ha maggiori possibilità nella staffetta maschile 4x10 km. Vediamo tutte le quote disponibili degli atleti azzurri.