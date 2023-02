Si perdono nei boschi di Valdieri una volta calato il buio: coppia di escursionisti lancia l'allarme

Una coppia di escursionisti ha perso la via nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 febbraio, mentre percorreva un sentiero in un bosco sopra Valdieri.

Intorno alle ore 18, una volta calato il buio, i due avrebbe allertato i soccorritori per poter essere individuati e recuperati. Stando a quanto riporta il comando provinciale dei vigili del fuoco gli escursionisti, di cui non si conoscono generalità, non risulterebbero in pericolo di vita, né ferite.

Le operazioni sono attualmente in corso. In loco i vigili del fuoco e il soccorso alpino della Guardia di Finanza per individuare e portare a valle le persone perse tra i boschi della valle Gesso.