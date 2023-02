CAI Mondovì: venerdì si riunisce l'Assemblea dei soci

Venerdì 24 febbraio, alle ore 20,45, nella sede di via Beccaria 26, si svolgerà l'assemblea annuale dei soci del CAI Mondovì. Nove i punti all'Ordine del giorno, a cominciare dalla relazione del Presidente della Sezione e dei responsabili delle Commissioni sezionali. Seguiranno: la relazione economica sul conto consuntivo 2022 del presidente; quella del collegio dei revisori dei conti e l'approvazione del conto consuntivo 2022; la presentazione e l'approvazione delle quote sociali 2023, l'approvazione e la presentazione del conto di previsione per il 2023, l'aggiornamento del numero dei delegati della sezione alle Assemblee, la consegna dei distintivi ai soci storici e le varie ed eventuali.

Traguardi importanti, quest'anno, per i soci della sezione. Sono ben quattro, infatti, i soci iscritti dal 1963, che riceveranno l'aquilotto per i sessant'anni di iscrizione al sodalizio: Paolo Costamagna, Gian Carlo Gastaldi, Gian Carlo Moncero e Franco Piovano. Cinque i soci cinquantennali, che verranno premiati per l'iscrizione dal 1973: Silvio Aimo, Marco Cardone, Maurizio Colombo, Giovanna Mongardi e Dario Siccardi.Soci venticinquennali: Antonella Basso, Serafino Basso, Fabrizio Danna, Giovanni Danna, Corrado Griseri, Raffaele Parmigiani, Donato Porro, Paolo Turco.

I soci che non potranno essere presenti possono delegare un altro socio a rappresentarli in assemblea (il modulo di delega è presente nell'ultima pagina della rivista sezionale L'Alpinista).

"Come ogni anno - dichiara il presidente Giorgio Aimo - l'assemblea è un momento importante per fare il punto su ciò che si è fatto e si sta facendo in sezione, confrontandosi sulla direzione futura. Invito pertanto i soci a partecipare numerosi