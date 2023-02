Dogliani, a marzo la 3ª edizione di "Biblioteca Contemporanea: incontri per pensare il presente"

A partire dal mese di marzo l’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani propone la terza edizione di «Biblioteca Contemporanea: incontri per pensare il presente», un ciclo di appuntamenti per leggere e comprendere meglio l’attualità.

"Terrestre: idee e progetti per curare il pianeta” è il tema del programma 2023, per discutere di cambiamento climatico e sostenibilità con un’ipotesi di lettura non scontata, che fornirà al pubblico interessanti proposte, esempi di buone pratiche e spunti di riflessione.

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca “L. Einaudi” con inizio alle h. 21.00:

VENERDI’ 3 MARZO 2023 | h. 21.00

“Il profitto e la cura. La sostenibilità e le voci che non abbiamo ascoltato” (Slow Food Editore) di Cinzia Scaffidi (giornalista, autrice e docente) con la giornalista Cristina Borgogno.

Nel corso dei secoli il mondo della produzione alimentare ha fatto di tutto per adeguarsi ai modelli industriali, cercando di soddisfare le esigenze del mercato e trascurando quelle della natura. Nella scelta tra profitto e sostenibilità ha sempre vinto il profitto. Dalle maglie di questo lavoro emerge la ricerca dei “fondamentali”, quanto mai utili a capire come invertire oggi la rotta e ritrovare il senso della nostra economia. Per far ciò l’autrice si fa accompagnare da moltissime ed eterogenee voci autorevoli: da Engels a Darwin, da Rachel Carson a Laura Conti, da Albert Howard a Carol Ann Duffy, da Giorgio Caproni a Elinor Ostrom.

VENERDI’ 10 MARZO 2023 | h. 21.00

“Dal cowboy all’astronauta, come impattare meno sul pianeta”

Incontro con Silvia Moroni | Green influencer, ecogastronoma e content creator @parlasostenibile

Meglio conosciuta come Parla Sostenibile, Silvia Moroni è una Green Influencer: la sua vetrina sul mondo è la pagina Instagram @ParlaSostenibile dove, attraverso le parole, la voce e l’immagine racconta la sostenibilità.

Il suo progetto ha lo scopo di rendere – chi la segue e/o s’imbatte nei suoi post – consapevole dell’impatto che abbiamo su pianeta, sugli ecosistemi, sulle persone.







VENERDI’ 17 MARZO | h. 21.00

“Il clima non è più quello di una volta”

Dialogo sul cambiamento climatico

Angelo Tartaglia - ingegnere nucleare e fisico, già professore presso il Politecnico di Torino - in dialogo con un portavoce di Fridays for future Italia, presenta il libro di divulgazione scientifica “Clima. Lettera di un fisico alla politica” (Edizioni Gruppo Abele) e la graphic novel “Il grande squilibrio” (Becco Giallo).

Due stili differenti per discutere di cambiamento climatico attraverso un’analisi delle reali priorità e sulle strade da percorrere per limitare i danni provocati da decenni di sfruttamento della Terra, di superficialità e di incompetenza.







Per informazioni: Biblioteca “L. Einaudi” – Piazza Luigi Einaudi 9 – 12063 – DOGLIANI -CN- TEL. 0173.70210 – E.MAIL: biblioteca.dogliani@gmail.com