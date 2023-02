Latteart e Bartending Acrobatico

Lunedì 27 febbraio presso l’Albergo Didattico del Cfpcemon di Mondovì Luca Parcelli presenterà le ultime tendenze dietro il bancone del bar: Latterart e Bartending Acrobatico ossia le due raffinatezze del momento per creare uno spettacolo coinvolgente e un servizio elegante e personalizzato che stupisce i clienti, ma anche gli amici!

La serata informativa è gratuita e sarà anche l’occasione per conoscere in nuovi corsi di Barman in partenza al Cfpcemon, oltre alle ultime novità nel mondo del caffè e dei cocktail.

Luca Parcelli, il docente che si occuperà della formazione, è un imprenditore del settore food & beverage, oggi docente in master e corsi rivolti a professionisti e associazioni di categoria. Grazie alla sua lunga esperienza è anche consulente per gli imprenditori del settore che vogliono far crescere il proprio business attraverso analisi dei flussi e miglioramento dell’offerta.

Per partecipare alla serata è sufficiente registrarsi a questo link

Per maggiori Informazioni

Cfpcemon 017442135 cfpmondovi@cfpcemon.it