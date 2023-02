Il Gruppo Alpini di Rocca de' Baldi ha donato al Comune un defibrillatore da installare nel Borgo Antico

"Accogliamo e ringraziamo per la generosità concreta, caratteristica degli Alpini, a favore della Comunità Roccadebaldese" - commenta il sindaco Bruno Curti - "Sul territorio abbiamo già un presidio a Crava, donato dalla Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, sito in prossimità dell'incrocio con la provinciale 422 ed uno nella frazione Carleveri, donato dalla Ditta Floramo Spa. E' intenzione nostra coprire l'intero territorio Comunale ed organizzare quanto prima un corso per la popolazione per l'uso e la conoscenza utile anche nelle numerose manifestazioni che si svolgono sul territorio".