8 marzo al Museo con il laboratorio “Donne venute da lontano”

Nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo, per celebrare la Giornata Internazionale della Festa della donna, il Museo Civico di propone, a tutte le sue visitatrici, l’iniziativa “Donne venute da lontano” e dedicata alla sezione archeologica del percorso museale.

Sarà realizzata una visita guidata tematica all’allestimento di età longobarda del Museo: verranno illustrati i monili e gli ornamenti delle donne longobarde che affrontarono lunghi viaggi dal Nord Europa alla nostra provincia; a seguire si svolgerà un laboratorio creativo volto alla decorazione di un calice in vetro, simile all’oggetto di corredo di una “donna barbara fra le barbare”, esposto in Museo e ammirato durante la visita.

Le attività saranno articolare in due turni di visita della durata di un’ora e mezza ciascuno, con partenza alle ore 15.30 per il primo gruppo e alle ore 17.00 per il secondo gruppo.

Il costo complessivo di visita e laboratorio è pari a Euro 5,00 a persona.

La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili ai seguenti recapiti: museo@comune.cuneo.it o tel. 0171.634175

L’evento rientra nel calendario della rassegna “8 Marzo è tutto l’anno”, il Viaggio delle Donne, anno 2023, coordinata dall’Ufficio Pari Opportunità del Comune di Cuneo.

Come ogni anno, inoltre, nella stessa giornata di mercoledì 8 marzo a tutte le donne sarà consentito l’ingresso gratuito al Museo Civico di Cuneo, nell’orario di apertura, dalle 15.30 alle 18.30.

In allegato: un’immagine del manufatto che verrà realizzato durante il laboratorio.