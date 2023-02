Alla biblioteca civica di Savigliano le prove generali “Le stanze di Cechov”

Lunedì 27 febbraio la Biblioteca civica “L.Bàccolo” apre le porte di sera per "Le stanze di Čechov": prova generale aperta al pubblico con gli allievi-attori del Laboratorio 2023 di Teatro Società, a cura di Claudio Del Toro.

Sarà un’esperienza itinerante ed immersiva alla scoperta di alcuni personaggi ispirati ad Anton Cechov, il grande autore che ha rivoluzionato il teatro moderno.

Spiegano gli organizzatori: «C’è una condizione che più di ogni altra ci incoraggia ad abbandonare la nostra zona di comfort per vivere pienamente il nostro essere uomini: si tratta dell’innamoramento. L’innamoramento è, in questo senso, elettricità pura, in grado di scuoterci e destarci dal torpore in cui viviamo altrimenti. Dentro i personaggi di Cechov nasce spontaneamente un senso di ricerca. Una sete inappagabile che sospinge gli innamorati a esplorare territori sconosciuti. A spingersi al di là dei confini tracciati per scoprirsi incredibilmente vivi».

Il pubblico potrà assistere alle prove in piccoli gruppi. Il primo partirà alle 20.30, il secondo alle 21.

L'ingresso è libero, obbligatoria la prenotazione allo 0172.22727.

L'evento è reso possibile grazie al patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Savigliano e grazie alla Biblioteca Civica di Savigliano.

Sempre per quanto riguarda la biblioteca, il giorno successivo – martedì 28 febbraio, alle 16.30 – si terrà presso la sala S.Agostino “1 tisana, 2 librini, 3 cestini dei tesori”. Si tratta di «un laboratorio di coccole e libri per bambini e genitori 0-3 anni» (già sold-out) ideato e condotto da Romina Panero.