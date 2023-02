Che spettacolo il Carnevale dei bambini a Borgo San Dalmazzo!

Un gran successo il Carnevale a Borgo San Dalmazzo. Dopo la vittoria di domenica a Cuneo come gruppo mascherato più originale, ieri martedì 21 febbraio, centinaia di bambini e ragazzi si sono ritrovati in piazza della Meridiana nel quartiere di Gesù Lavoratore per chiudere in bellezza i festeggiamenti.

Molti erano ancora mascherati in tema “Mercoledì Addams”. Un pomeriggio di musica, baby dance, divertimento, trucca bimbi, spettacolo e intrattenimento a cura di “Fuma che ‘nduma”.

A chiudere la distribuzione della merenda con cioccolata calda, torte e bugie.

Lìiniziative è stata organizzata dalle parrocchie e dal Comune con il contributo di Avis, Aib, Croce Rossa, Associazione Santuario di Monserrato, Gruppo Amici Borgo Nuovo.